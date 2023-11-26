Manisa'nın Sultanları Karşıyaka'ya mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF 2. Lig 6. Grup 10. hafta mücadelesinde konuk olduğu Karşıyaka Medicalpoint takımına 3-0 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 6. Grup 10. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka Medicalpoint ile karşılaştı.

Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve çok sayıda sporsever takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’u Manisalı taraftarlar, İzmir’de yalnız bırakmadı. Yeşil-beyazlılar, rakibine 21-25, 23-25 ve 17-25’lik skorlarla boyun eğerek, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.