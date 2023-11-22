Manisa'nın Sultanları Karşıyaka'ya hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligine kayıpsız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cumartesi günü saat 18.00’da deplasmanda oynayacağı Karşıyaka Medicalpoint maçının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.liginde mücadele eden ve oynadığı 8 maçı da kayıpsız geçen Büyükşehir’in Sultanları 25 Kasım Cumartesi günü Saat 18:00’da deplasmanda Karşıyaka Medicalpoint ile karşı karşıya gelecek.

Maçın hazırlıklarını Baş antrenör Caner Doğançay yönetiminde yoğun bir tempoda sürdüren yeşil beyazlı ekipte hedef bu maçı da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek. Büyükşehir’in Sultanlarının antrenmanını Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu üyesi Metin Memiş de takip etti.

Ligin 9.haftasında zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Caner Doğançay, ‘Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak takımda birlik ve beraberlik ile güzel bir uyum var. Bunun getirmiş olduğu moral ve motivasyon, gençlerimiz ve tecrübeli oyuncularımızın değerli galibiyetler almalarını sağladı. Şimdi Cumartesi günü yeni bir zafere daha imza atmak, yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz” dedi.

