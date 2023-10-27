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Manisa'nın Sultanları galibiyete odaklandı

SPOR 27.10.2023, 14:15
Manisa'nın Sultanları galibiyete odaklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 29 Ekim Pazar günü saat 14.00’da İzmir’de Arkas Spor Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligine fırtına gibi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaşacağı Arkas Spor Kulübü maçının antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyor.

Baş antrenör Caner Doğançay yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip kuvvet antrenmanı ile çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir’in Sultanları, 29 Ekim Pazar günü saat: 14.00’da Arkas Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ile İzmir- Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonunda karşılaşacak. Namağlup yoluna devam eden Büyükşehrin sultanlarında hedef galibiyet serisini devam ettirmek.

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