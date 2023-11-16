Manisa'nın Sultanları galibiyete odaklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’ne fırtına gibi başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 19 Kasım Pazar günü saat: 15:00’da Tarık Almış Spor Salonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ağırlayacak.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden ve aldığı seri galibiyetlerle lige damga vuran Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünü konuk edecek.

19 Kasım Pazar günü saat: 15:00’da Tarık Almış Spor Salonunda gerçekleşecek mücadele öncesinde yeşil beyazlı ekip yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig’de namağlup yoluna devam eden Büyükşehrin Sultanları, Pazar günü karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ligdeki iyi gidişatı devam ettirmek istediklerini belirten ve keyifli bir mücadele olmasını istediklerini ifade eden Baş antrenör Caner Doğançay, tüm voleybol severleri Pazar günü saat:15.00’da Tarık Almış Spor Salonuna davet etti.