Manisa'nın Sultanları galibiyet serisini bozmadı

TVF Kadınlar 2.Lig’inde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Ata Spor Kulübü ile karşılaştığı mücadeleyi 3-0’lık net skorla kazandı. Büyükşehir’in Sultanları kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma sonunda hanesine bir galibiyet daha ekleyerek 7’de 7 yaptı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 6.Grup’ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürüyor.

Ligin 7. haftasında Manisa Atatürk Spor Salonu’nda Ata Spor Kulübü Voleybol Takımı ile karşılaşan yeşil beyazlı ekip ilk sette 25-7, ikinci sette 25-8 son sette ise 25-15’lik net skorlarla maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Fevzi Açıkel, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve voleybolseverler takip etti. Maç sonunda Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.