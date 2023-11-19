Manisa'nın Sultanları engel tanımıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 6. Grup 9. hafta mücadelesinde karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesini 3-0’la geçerek, 8’de 8 yaptı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 6. Grup 9. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaştı.

Tarık almış Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar takip etti. Maça oldukça etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-10, ikinci seti 25-13 ve son seti de 25-10 alarak, rakibine set şansı tanımadı ve sahadan 3-0’lık net skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Büyükşehir’in Sultanları, 8’de 8 pozu vererek, haftayı kapattı.