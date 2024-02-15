Manisa'nın sultanları çeyrek finalin ilk maçına hazır

Manisa Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Play Off yolunda çıkacağı ilk maçın hazırlıklarını Kütahya Kapalı Spor salonunda sürdürdü. Yarın saat 16:30’da Ayancık Belediyespor ile oynanacak olan karşılaşma öncesi Yeşil beyazlılar son hazırlıklarını taktik çalışmalarıyla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligini lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Play Off yolunda çıkacağı ilk maçın hazırlıklarını taktik antrenmanıyla tamamladı. Baş antrenör Caner Doğançay ve teknik ekibin yönetimiyle sürdürülen hazırlıkta yeşil beyazlılar 16 şubat Cuma günü saat 16:30’da Ayancık Belediyespor ile karşılaşacak. Kütahya Kapalı spor salonunda oynanacak olan çeyrek final mücadelesinin ilk maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Büyükşehrin Sultanları 1. Lig yolunda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.