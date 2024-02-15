Manisa'nın sultanları çeyrek finalin ilk maçına hazır
Manisa Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Play Off yolunda çıkacağı ilk maçın hazırlıklarını Kütahya Kapalı Spor salonunda sürdürdü. Yarın saat 16:30’da Ayancık Belediyespor ile oynanacak olan karşılaşma öncesi Yeşil beyazlılar son hazırlıklarını taktik çalışmalarıyla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligini lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Play Off yolunda çıkacağı ilk maçın hazırlıklarını taktik antrenmanıyla tamamladı. Baş antrenör Caner Doğançay ve teknik ekibin yönetimiyle sürdürülen hazırlıkta yeşil beyazlılar 16 şubat Cuma günü saat 16:30’da Ayancık Belediyespor ile karşılaşacak. Kütahya Kapalı spor salonunda oynanacak olan çeyrek final mücadelesinin ilk maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Büyükşehrin Sultanları 1. Lig yolunda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Trabzonspor
|25
|40
|4. Beşiktaş
|25
|40
|5. Kasımpasa
|25
|38
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|25
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Kayserispor
|25
|29
|13. Samsunspor
|25
|29
|14. Hatayspor
|25
|28
|15. Alanyaspor
|25
|28
|16. Karagümrük
|25
|27
|17. Gaziantep FK
|25
|27
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
|52
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|24
|34
|11. Wolves
|24
|32
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|24
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7