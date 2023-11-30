Manisa'nın Sultanları Bergama'ya hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi’nde mücadelesini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 15.00’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda Bergama Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırlayacakMANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 6.Grup’ta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı ligin 11.hafta maçında Bergama Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Haftayı galibiyetle kapatmayı hedefleyen Filenin Sultanları 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 15.00’da Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşecek mücadele öncesinde yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmalarıyla son buluyor. Günde çift antrenmanla hazırlıkların devam ettiğini belirten ve maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini vurgulayan Başantrenör Doğançay, tüm voleybolseverleri maça davet etti.