Manisa'nın Sultanları Akhisar'ı ağırlayacak

TVF 2. Ligde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Akhisar Belediyespor’u 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 6.Gruptaki ikinci maçında Akhisar Belediyespor Voleybol Takımını evinde konuk edecek.

Ligin ilk haftasında İzmir deplasmanında Özel Gelişim Koleji’ni 3-0’lık skorla geçmeyi başaran Büyükşehir’in Sultanları sezon boyunca genç ve dinamik kadrosuyla Manisa’yı başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

MAÇA GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Tarık Almış Spor Salonunda yapılacak maçı izlemek isteyen voleybol severler, ücretsiz olarak giriş yapabilecek. Bu sezon evinde ilk defa oynayacak yeşil beyazlı ekip, 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.