Manisa'nın Sultanları Akhisar'ı ağırlayacak
TVF 2. Ligde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Akhisar Belediyespor’u 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda ağırlayacak.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Ligi 6.Gruptaki ikinci maçında Akhisar Belediyespor Voleybol Takımını evinde konuk edecek.
Ligin ilk haftasında İzmir deplasmanında Özel Gelişim Koleji’ni 3-0’lık skorla geçmeyi başaran Büyükşehir’in Sultanları sezon boyunca genç ve dinamik kadrosuyla Manisa’yı başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.
MAÇA GİRİŞLER ÜCRETSİZ
Tarık Almış Spor Salonunda yapılacak maçı izlemek isteyen voleybol severler, ücretsiz olarak giriş yapabilecek. Bu sezon evinde ilk defa oynayacak yeşil beyazlı ekip, 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3