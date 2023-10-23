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Manisa'nın Sultanları 3'te 3 yaptı

SPOR 23.10.2023, 09:12
Manisa'nın Sultanları 3'te 3 yaptı

TVF Kadınlar 2.Ligi'nin ilk iki maçını kayıpsız atlatan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Aliağa KZY Spor Kulübü'nü de 3-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.MANİSA (İGFA) - TVF Kadınlar 2.Lig'inde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı zaferlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Ligin ilk haftası İzmir Özel Gelişim Kolejini 3-0'lık skorla, ikinci haftasında ise Akhisar Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran yeşil beyazlı ekip ligin üçüncü haftasında da Aliağa KZY Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Büyükşehir'in Sultanları kıyasıya mücadele verdiği maçın ilk setinde 25-11, ikinci setinde 25-20, son setinde ise 25-20'lik skorla salondan galip ayrıldı. Karşılaşmayı Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Mustafa Yücel, Mustafa Pekçetin ve voleybolseverler takip etti. Maç sonunda Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

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