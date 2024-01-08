Manisa'nın Sultanları 2024'e galibiyetle başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor , Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginin 16.hafta maçında Akhisargücü karşısında zorlanmadı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 16.hafta maçında deplasmanda Akhisargücü ile karşılaştı.

Akhisar Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti.

Büyükşehir’in Sultanları maça, Sude Gönültaş, Göksu Göçmen, Simay Orgun, Selinay Akçin, Rabia Martinoviç Özşahan, Sevinç Özgüler ve Döndü Ulusoy ile başladı. Maçın ilk setini 25-9 alan yeşil beyazlılar ikinci sette hücum hattını iyi kullandı ve bu seti de 25-14 aldı. Büyükşehirin Sultanları maçın son setinde genç oyuncularına ağırlık verdi. Genç oyuncuların başarılı performansı ile bu seti de 25-14 kazanan yeşil-beyazlılar maçtan 3-0’lık net skorla galip ayrıldı.

2024 yılının ilk galibiyetini alan sultanlarımızda, Sevinç 22, Göksu 12, Rabia ise 9 sayı üretti. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu üyesi Metin Memiş sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.