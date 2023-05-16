Manisa'nın minik sporcuları yine kürsüde

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minik judocuları Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Judo İl Birinciliği müsabakalarında 5 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minikleri yine kürsüde yer alarak Manisa Büyükşehir Belediyespor’un adını duyurmayı başardı.

Manisa Judo İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Judo İl Birinciliği müsabakaları 15 Mayıs 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un minik sporcuları da müsabakalardan 5 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya çıkartmayı başardı. Müsabakalarda kürsüye çıkarak derece yapan sporcularımız 02-04 Haziran 2023 tarihleri arasında Balıkesir’de yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsil edecekler.