Manisa'nın karate takımı Bursa'dan 6 madalya ile döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı Bursa İller arası Ümit Genç U21 karate şampiyonasında önemli bir başarıya daha imza attı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen Ümit Genç U21 Karate Şampiyonasına 15 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyespor karate takımı, şampiyonayı 6 madalya ile tamamladı. MANİSA (İGFA) - 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Balıkesir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmesi için hazırlıklarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı, Bursa İller arası Ümit Genç U21 karate şampiyonasında önemli bir başarı elde etti.

14 Ağustos Pazar günü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen Ümit Genç U21 Karate Şampiyonasına 15 sporcu ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı şampiyonadan 6 madalya ile ayrıldı.

Yeşil-beyazlı sporcularımızdan Nurbade Büber 61 kilogramda, Sümeyye Teke 68 kilogramda ve Gülçin Akyıldız +68 kilogramda şampiyonluk elde etti.

Batuhan Bayır Ümit Erkek 52 kilogramda ikinci olurken, Kevser Koparan da Genç Kadın 53 kilogramda ikincilik madalyasını kazandı. 50 kilogramda Ebru Günayar üçüncü olurken, Genç erkek 55 kilogramda Selahattin Sürmeli ve Genç Kadın 48 kilogramda Begüm Akpınar da beşincilik elde etti. Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmeleri öncesinde son hazırlık maçını tamamlayan Manisa BBSK karate takımı, Dünya Şampiyonası seçmesi hazırlıkları kapsamında 15 gün sürecek son antrenman kampına da başladı. Sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmeleri için de sporcularımıza başarılar diledi.