Manisa'nın kadın judocuları Süper Lig'e yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo takımı, Ankara'da düzenlenen Süper Lige terfi müsabakalarında Türkiye 3'üncüsü olarak, 2023 yılında Spor Toto Büyükler Süper Ligi'nde yer alma hakkını elde etti.MANİSA (İGFA) - Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Süper Lig ve Terfi Müsabakaları, Ankara'da düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Judo Takımı yapılan Yükselme müsabakalarında Türkiye 3.sü olarak Süper Lige çıkmayı başardı.

2023 sezonunda Büyükler Süper Liginde Erkek judo takımı ile birlikte Kadın judo takımı da Manisa'yı Spor Toto büyükler Süper Ligi’nde temsil edecek.

Büyükler Süper Ligi'ne yükselen Kadın Judo takımının büyük mutluluk yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun,"Yeşil beyazlı armamızı başarıyla temsil ederek üst lige çıkan takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon hem erkek hem kadın judo takımımızı heyecanla takip edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen hem antrenörlerimize hem de sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.