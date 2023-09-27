Manisa'nın filedeki sultanları ısınma turlarında
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Arkas Spor Kulübü’nü 20-25, 19-25, 25-22 ve 23-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Arkas Spor Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Yeşil beyazlı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Arkas Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de izledi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un filedeki sultanları, karşılaşmanın ilk setini 20-25, ikinci setini 19-25’lik skorla önde tamamladı. Üçüncü seti 25-22 kaybeden yeşil beyazlı takım, büyük bir çekişme içerisinde geçen 4. Seti de 23-25’lik set skoru ile maçı 3-1 kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, karşılaşma sonrasında yeşil beyazlı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|5
|15
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|17
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Sevilla
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Villarreal
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Mallorca
|7
|6
|16. Deportivo Alaves
|6
|6
|17. Las Palmas
|6
|5
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|7
|2