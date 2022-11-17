Manisa Küçük Kızlar filede set vermedi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Küçük Kızlar A Takımı, ligin dördüncü haftasında karşılaştığı Kula Divlit Spor’u 3-0 mağlup etti. Manisa BBSK bu sonuçla ligde 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Voleybol Küçük Kızlar A Liginde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çok Amaçlı Spor Salonunda Kula Divlit Spor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında iyi oyununu baştan sona sürdüren Manisa BBSK, 25-17, 25-14 ve 25-15’lik set skorları ile karşılaşmayı 3-0 kazandı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay-Selin Etker-Dudu Dirik yönetimindeki takımı tebrik etti.

Memiş, 4’te 4 yaparak liderliği sürdüren Küçük Kızlar A Takımının başarılarının devamını diledi.