Manisa karate takımı İstanbul'dan başarıyla döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un karate takımı, İstanbul İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. İki gün süren müsabakalara 11 sporcu ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 5 madalyayla Manisa’ya döndü.MANİSA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bireysel branşlarda da elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Judodan atletizme cinmastikten okçuluğa kadar bireysel branşlarda önemli dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’da, karate takımı İstanbul’da düzenlenen İller Arası 1. Etap Ümit Genç U21 Karate şampiyonasından Manisa’ya madalyalarla döndü.

Yeşil-beyazlıların İstanbul’da elde ettiği dereceler şöyle; Sümeyye Teke U21 68 kg Kumite’de şampiyon, Batuhan Bayır Ümit 57 kg Kumite’de ikinci, Ebru Günayar U21 50 kg Kumite’de üçüncü, Nurbade Büber U21 kadın 61 kg Kumite’de üçüncü, Gülçin Akyıldız U21 kadın +68kg Kumite’de üçüncü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, genç sporcuları elde ettikleri derecelerden dolayı kutlayarak, önümüzdeki müsabakalarda da başarılar diledi.