Manisa geçen yıl sporda parmak ısırttı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, (MBBSK) alt yaş kategorilerinde jimnastik, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında 2022 yılında da önemli başarılara imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yaş kategorilerinde binlerce sporcuya 2022 yılında da el uzattı.

Kulübün bünyesinde alt yaş kategorilerinde gerek rekabetçi takımlarda gerekse de spor okullarında birçok çocuğa spor yapma imkanı sunan Manisa BBSK’nın jimnastik, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında 2022 yılında yakalanan başarıların ardından 2023 planlamasına da başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, Tevfik Lav Spor Tesislerinde 5 branştaki teknik ekip ve antrenörlerle bir araya gelerek, “Her yıl üstüne koyarak kendimizi geliştiriyoruz.

2022 yılında da jimnastik, voleybol, basketbol, tenis ve yüzme branşlarında önemli çalışmalar yaptık. Sporun birleştirici gücüne inanan bir yapının içerisinde 2023 hedeflerimizi de belirliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında gerek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak gerekse de başarılı sporcuları Türk Sporuna kazandırmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.