Manisa FK’dan, Manisa BBSK’ya ziyaret

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının antrenmanını ziyaret ederek, 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da oynanacak yeni sezonun ilk maçı için başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımının antrenmanını Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa FK Asbaşkanı Engin Anlı, Manisa FK ile Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan’ın karşıladığı Başkan Mevlüt Aktan, teknik ekip ve oyunculara yeni sezonda başarılar diledi. Aktan, “Manisa dinamik bir şehir. Basketbol Şubesinin temellerini atmamızın ardından gün gün büyüyen şube bugün Avrupa Kupası oynayacak seviyeye geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Aktan ayrıca, takıma baklava ikramında da bulundu.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Omuz omuza çıktığımız bu yolda hep birlikte önemli başarılar kazandık. Bu sezon Süper Lig’de ikinci sezonumuzu oynayacağız. FİBA Europe Cup maçlarımıza da çok az bir süre kaldı. Şehrimiz, kıymetli kulüplerimizle sportif anlamda da kalkınıyor. Ben, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’a, Asbaşkan Engin Anlı’ya ve kıymetli yönetimine bizlere verdikleri destek iççin teşekkür ediyorum” dedi.