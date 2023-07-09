Manisa fileye dış transferde ilk imza Çayıroğlu'ndan

Bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, dış transferde ilk imzayı genç sporcu Bilge Çayıroğlu’na attırdı.MANİSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kadrosuna genç voleybolcu Bilge Çayıroğlu’nu kattı.

Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen törende imzayı atan Çayıroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İmza töreninde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş de, Bilge Çayıroğlu’nun takımın başarısına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

BİLGE ÇAYIROĞLU KİMDİR?

2005 doğumlu olan genç voleybolcu, köşe, pasör çaprazı ve orta mevkilerinde oynuyor. Çayıroğlu daha önce Petkim, Bergama Doğa Koleji, Ateş Çelik Bergama Belediye spor kulüplerinin formalarını giydi.