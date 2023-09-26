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Manisa filede yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
SPOR 26.09.2023, 11:28
Yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı günlük antrenman ve taktik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa’yı bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig’inde temsil edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon sergilediği başarı performanslarıyla 2.Lig’e çıkmayı başaran yeşil-beyazlılar, yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde Tevfik Lav ve Tarık Almış Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Günlük antrenman ve taktik çalışmalarını sürdüren voleybol takımı sezona sıkı hazırlanıyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2
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