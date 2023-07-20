Manisa filede transfere doymuyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi 2023-2024 sezonu planlaması kapsamında 1. Lig’den Libero Simay Orgun’la sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 2023-2024 sezonu kadro planlamasında bir ismi daha kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi’ne yükselmek için transfer hamlesine devam eden yeşil-beyazlı takım son olarak 1. Ligde oynayan Simay Orgun’u renklerine bağladı. 2001 doğumlu isim Halkbank ile başladığı voleybol kariyerine PTT Spor 2, Mert Kaan Spor Kulübü, Aksaray 1989 Spor Kulübü ve Tarsus Belediyespor’da devam etti.

Manisa BBSK Voleybol Şube Sorumlusu Metin Memiş, “1 Ağustos’ta takımımız kuvvet antrenmanlarıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Biz de hızla kadromuzu şekillendiriyoruz. Kadro yapılanmamız noktasında Libero mevkiinde oynayan ve 2001 doğumlu Simay Orgun’u renklerimize bağladık. Manisa’mızı Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum. Ben şimdiden Manisalı spor severleri Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda oynayacağımız maçlara davet ediyorum” dedi.