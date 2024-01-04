Manisa derbi hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ilk yarının son maçında 6 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 15’inci hafta maçında Ege Derbisinde konuk olacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde sürdürdü.

Mücadele, 6 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Derbide, sakatlıkları devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam forma giyemeyecek. Ligde devre arası ise Türkiye Kupası ve A Milli Erkek Basketbol Takımımızın maçlarına denk gelen 12 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında olacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Takımımızda bir kan değişimine gittik. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız başarıda önemli katkıları olan Hakan Demir hocamızla yolumuza devam edeceğiz. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız Ege Derbisine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Pınar Karşıyaka ile güzel ve keyifli bir maç oynayacağımız düşünüyorum” dedi.