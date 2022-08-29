Manisa'dan 'Zafer'e koştular

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, hafta sonu Kütahya ve Eskişehir’de 2 maratonda koştu. Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen maratonda yaş grubunda zirvede yer alan Bayram, Kütahya’da düzenlenen yarışta da yaş gurubunda 2. olmayı başardı.MANİSA (İGFA) -Şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış büyük zaferin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle birçok ilde spor organizasyonları düzenleniyor.

Eskişehir ve Kütahya’da düzenlenen spor organizasyonlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı maratoncuları Ahmet Bayram ve Özlem Işık da yarıştı.

Bayram, Eskişehir’de düzenlenen yarı maratonda, yaş grubunda 1. olurken, Kütahya’da düzenlenen 10 kilometrelik zafer koşusunda, yaş grubunda 2. oldu.

Öte yandan bir diğer yeşil-beyazlı sporcu Özlem Işık da, Eskişehir'de genelde 6., Kütahya'da da genelde 4. oldu. Yeşil-beyazlı sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, başarılarının da devamını diledi.