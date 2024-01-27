Manisa'dan bir galibiyet daha

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 18’inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Reeder Samsunspor’u, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 77-71 mağlup etmeyi başardı. Ryan Luther ve Fatts Russell ikilisi 77 sayının 43’üne imza atarak galibiyette öne çıkan isimler oldular.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 18’inci hafta maçında Reeder Samsunspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Bora Çaylan ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yücel ve Akif Özer de tribünde takip etti. Karşılaşmanın ilk bölümünde skor olarak geriye düşen yeşil-beyazlı takım, periyodun son bölümünde farkı kapattı. İlk periyot, 23-21, ilk yarıda 44-42’lik skorla ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçildi.

TARZAN, İKİNCİ YARILARDA ÇOK FARKLI Üçüncü periyotta skoru eşitleyen ve oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Manisa BBSK, final periyoduna 60-60’lık skorla girdi. Final periyodunda rakibine potayı göstermeyen Potanın Tarzanları, mücadeleden 77-71’lik skorla galip ayrıldı. Avrupa Kupası da dahil olmak üzere son 4 deplasman maçından galibiyet çıkarmayı başaran yeşil-beyazlı takımda Ryan Luther ile Fatts Russell, hücumda ve savunmada verdikleri katkıyla galibiyette baş role çıkan isimler oldular.

SKOR DAĞILIMI Fatts Russell 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ile oynarken Ryan Luther 21 sayı, 10 ribauntluk performansıyla double-double yaptı. Emanuel Terry de attığı 10 sayı ile diğer çift haneli skor üreten isim oldu. Pako Cruz 8 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Ege Arar 6 sayı, Mustafa Baki Görür 5 sayı, James Anderson 5 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile mücadeleyi tamamladı.