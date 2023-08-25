Manisa'da yaz okullarında sertifika heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi’nin yaz spor okulları sertifika törenine katılarak, minik sporcular ve aileleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Geleceğin sporcularını keşfetmenin yanı sıra, çocukların tatillerini de verimli şekilde geçirmelerini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında açtığı yaz spor okullarında kapanış, düzenlenen sertifika töreniyle gerçekleşti.

Tarık Almış Spor Salonu’nda düzenlenen programa Başkanvekili Güzgülü’nün yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ergün Aksoy ve Metin Memiş, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu,daire başkanları, minik sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Aerorobik Cimnastik Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları bir gösteri yaptı. Ardından yaz okullarında eğitim gören tenis sporcuları bir gösteri yaptı.

BİN 945 ÇOCUK YAZ OKULLARINDA FAYDALANDI

Program Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan’ın konuşmasıyla devam etti. Kulübün en önemli misyonunun çocuklara sağlıklı ortamlarda, mümkün olan en iyi şekilde spor yaptırma hedefinde çalışmalara devam ettiklerine dikkat çeken Çaylan, “5 ana branşımız olan voleybol, basketbol, yüzme, cimnastik ve tenis dalında toplam bin 945 öğrencimiz ile yaz spor okulları organizasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Pandemi süresince çocuklarımızın uzun süre, spor yapma imkânlarının kısıtlanmasından sonra, bu sene yeniden tam kapasite ile spor okullarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzün en önemli misyonu olan çocuklarımıza sağlıklı ortamlarda mümkün olan en iyi şekilde spor yaptırma hedefinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.