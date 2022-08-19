Manisa'da sportif güç birliği

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi’nde (BGL) mücadele edeceği 2022-2023 sezonu öncesinde takım oluşturulması için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şubesi arasında işbirliğine varıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceği 2022-2023 sezonu öncesinde Basketbol Gençler Ligi hazırlıklarına da hız verdi.

Manisa BBSK, Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi ile birlikte kurulacak rekabetçi takım için işbirliğine imza attı.

Tevfik Lav Spor Tesislerinde yapılan imza töreninde Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Genel Menajer Nihat Mala, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şube Sorumlusu Cevat Erçen ve Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk yer aldı. Spor ve eğitimin bir arada sürdürülmesi noktasında önemli bir anlaşmaya varıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Manisa için de sizin için de inşallah hayırlısı olur. Tahmin ediyorum ki karşılıklı olarak iki tarafa da faydalı olacak. Bugünler de spora her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Neden? Sosyal medyanın içine gömülmüş bir gençlik geliyor. Eğer, gençliği spor veyahut da başka bir aktiviteyle buluşturamazsak içine kapanık, ders anlamında başarılı sonuçlar alan ama sosyal hayatta başarılı olamayan insanlar çıkıyor karşımıza. Bunu aşmanın başında da spor geliyor. Sporda birlik ve arkadaşlık olur, takım duygusu olur. Ben sporun çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Kulüp çatımız altında 15 branşta 5.000 sporcumuz var. Birçok branşta çok iyi sonuçlar alıyoruz. Sporun en önemli yanı, bireyleri sosyal hayata hazırlaması. Bu konu hakkında da sizlere Manisa Büyükşehir Belediyespor adına, kulübümüz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.