Manisa'da potaya ilgi

Genç bireyleri spora yönlendirerek hem geleceğin yıldız sporcularını yetiştirmek hem de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışan Manisa BBSK’nın Basketbol Yaz Spor Okulu bu yıl da yoğun ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yaz spor okullarıyla genç bireylere spor sevgisini aşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda kulüp bünyesinde basketbolda yaz spor okulunda eğitimlere başlandı.

Eğitimler Manisalılar tarafından yoğun ilgi görürken 7-13 yaş gruplarında yaz boyunca kayıtların devam edeceği belirtildi.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisalı ailelerin şu ana kadarki ilgisinden memnun olduklarını belirterek, "Deneyimli eğitmenlerimizle 7-13 yaş gruplarında çocuklarımıza basketbol öğretiyor, spor sevgisi aşılıyoruz. Yetenekli çocuklarımızı da rekabetçi altyapı takımlarımıza hazırlıyoruz. Biz, Manisa BBSK çatısı altında çocuklarımıza basketbolu daha doğrusu sporu sevdirmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.