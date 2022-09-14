Manisa'da 'Potanın Tarzanları' sezona hazır

Potanın Tarzanları, 2022-2023 sezonu ING Basketbol Süper Ligi (BSL) hazırlıklarına Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.MANİSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) kalıcı olmak ve Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam eden Manisa BBSK, Muradiye Spor Salonu’nda günü tek antrenmanla kapattı.

Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların hırslı yapısı dikkat çekti.

Avrupa Şampiyonası’nda Polonya Milli Takımıyla yoluna devam eden Michal Michalak dışında tam kadro antrenman yapan Potanın Tarzanlarında Pako Cruz, John Roberson ve OD Anosike’nin de takıma kısa sürede uyum sağladığı görüldü.

Yeşil-beyazlı ekip, 16 Eylül Cuma günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 17 Eylül Cumartesi günü de Aliağa Petkim ile İzmir’de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.