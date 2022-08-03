Manisa'da 'Potanın Tarzanları' sağlık kontrolünde
2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, sağlık sponsoru Grand Medical Hastanesi’nde sağlık kontrollerini gerçekleştirmeye başladı.MANİSA (İGFA) - Yeni sezon öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, sağlık kontrollerinden gruplar halinde testlerden geçmeye başladı.
Potanın Tarzanlarında ilk olarak Manisa’da bulunan Mustafa Baki Görür, Ogün Sevinç, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer, Kevin Kaspar, Ata Kahraman, Yiğit Baran Sarıkaya ve Yiğit Güvengil sağlık kontrolünden geçti.
Sağlık kontrolünde oyunculara kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye muayenesi uygulandı.
Futbolculara daha sonra eko, efor, gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.
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