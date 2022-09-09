Manisa'da Potanın Tarzanları hazırlıkta Merkezefendi'ye mağlup oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımına 78-73 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ikinci hazırlık maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Engin Altun ve Orhan Haşim Elmalı da tribünde takip etti. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Potanın Tarzanları birinci periyodu 19-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte bir ara farkı çift hanelere çıkaran yeşil-beyazlı ekip, kaçırdığı basit atışlar ve top kayıplarının ardından rakibine yakalansa da soyunma odasına 36-35’lik skorla önde giren taraf oldu.

Yeni transferlerden Pako Cruz ve OD Anosike de maçta forma giydi. Yeşil-beyazlı ekipte OD Anosike aldığı kısa süreye rağmen ilk yarıyı 8 sayı ile kapatarak iyi bir başlangıç yaptı. Ogün Sevinç de ilk yarıyı 10 sayısı ile çift haneli skorla kapattı.

Üçüncü periyot 59-51’lik skorla Potanın Tarzanlarının üstünlüğü ile biterken, dördüncü periyotta savunmada düşen Manisa BBSK, son anları büyük çekişmeye sahne olan maçtan 78-73’lük skorla mağlup ayrıldı.