Manisa'da küçük kızlar filede 3'te 3 yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Küçük Kızlar A Takımı, ligin 3’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Küçük Kızlar Voleybol A Ligi 3’üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor’un konuğu oldu.

Akhisar Spor Salonu’nda oynanan müsabakada iyi oyununu baştan sona sürdüren Manisa BBSK, 08-25, 07-25, 15-25’lik set skorları ile müsabakayı 3-0 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay ve Dudu Korkmaz Dirik yönetiminde namağlup ilerleyen takımımızı alınan sonuçlardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.