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Manisa'da küçük kızlar filede 3'te 3 yaptı
SPOR 14.11.2022, 16:37
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Küçük Kızlar A Takımı, ligin 3’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Küçük Kızlar Voleybol A Ligi 3’üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Akhisar Belediyespor’un konuğu oldu.
Akhisar Spor Salonu’nda oynanan müsabakada iyi oyununu baştan sona sürdüren Manisa BBSK, 08-25, 07-25, 15-25’lik set skorları ile müsabakayı 3-0 kazandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Caner Doğançay ve Dudu Korkmaz Dirik yönetiminde namağlup ilerleyen takımımızı alınan sonuçlardan dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
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parçalı bulutlu
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|24
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|23
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|23
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|O
|P
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|13
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|11
|18
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|12
|18
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|13
|15
|11. Sakaryaspor
|12
|15
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Adanaspor
|13
|14
|14. Erzurumspor
|12
|13
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|12
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
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|14
|4
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