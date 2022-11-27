Manisa'da cimnastik kurslarına büyük ilgi

Çocukların ve gençlerin her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan uzak olması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çok sayıda branşta hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, cimnastik kurslarına da yoğun ilgiyle başladıMANİSA (İGFA) - Spor şehri Manisa anlayışıyla 15 branşta çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, minikler için hayata geçirdiği cimnastik kurslarının startını verdi.

Tarık Almış Spor Tesisleri’nde başlayan kurslarda, eğitmenleri Ezgi Pazarcık gözetiminde temel cimnastik eğitimi almaya başlayan minikler, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştirdiler. Minik sporcular kurs alırken, aileleri de salon dışında çocuklarını takip ettiler.

Cimnastiğin sporun temel dallarından bir tanesi olduğunu belirten Manisa Büyükşehir BelediyesporYönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, “Yarışmacı olarak cimnastikbranşımız vardı. Şimdi de yeni cimnastikçiler yetiştirmek ve Türk sporuna yeni başarılar kazandırmak düşüncesiyle Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Güzgülü öncülüğünde kurslarımızı başlattık. Kurs sayesinde çocuklarımız, kas kemik yapılarını kuvvetlendirip, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanmayı da öğrenecek. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği de kazanacak. Kurslarımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle Manisalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

