Manisa Büyükşehirli kareteciler İzmir'de madalyaları topladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor karate takımı sporcuları, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen İller Arası Karate Turnuvasında 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - İzmir’in Kurtuluşu dolayısıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonu’nda İller Arası Karate Şampiyonası düzenlendi.

Müsabakalara 40 kulüpten 700 sporcu katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 33 sporcu ile yer aldığı organizasyonda 10 madalya kazanmasını bildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, şampiyonada madalya kazanan sporcuları ve antrenör Ali Eşsiz’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, Nurahsen Kocakaplan (2011) 40 kg kumitede altın madalya kazanırken, Asya İkra Erce (2013) 25 kg kumitede gümüş madalya kazandı. Serra Çetinkaya (2016) kata bronz, Zehra Kocakaplan (2013) 25 kg kumite bronz, Hatice Beyza Şencan (2013) 34 kg kumite bronz, Azra Değirmenci (2012) 32 kg kumite bronz, Ecrin Taşdemir (2012) 32 kg kumite bronz, Berat Kazak (2012) 30 kg kumite bronz, Ilgaz Taş (2011) 47 kg kumite bronz, Ceylin Ferihan Uyanık (2010) 49 kg kumite bronz madalya kazandı.