Manisa Büyükşehir'in yönetiminden voleybol takımına ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri antrenmanlarına devam eden voleybol takımını ziyaret ederek, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, yeni sezon çalışmaları, antrenörler Caner Doğançay ve Selin Etker denetiminde sürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri, takımı Tevfik Lav Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda ziyaret etti.
Bir üst lige çıkma parolasıyla çalışmalarını sürdüren sporculara tatlı ikram eden yönetim kurulu üyeleri, voleybol branşında bu sene hedef yükselttiklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını kaydetti.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güzgülü, sporcuların her zaman yanlarında ve destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Hedefinize ulaşacağınızdan da eminim. Müsabakalarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
|İmsak
|05:35
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1