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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı 91-89 mağlup etti

SPOR 04.02.2024, 15:16
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tofaş'ı 91-89 mağlup etti

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 19. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 91-89 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Marcus Denmon, J.J. O'Brien, Tolga Geçim, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Austin Wiley ile buldu. Cassius Winston’ın turnike basketi sonrası rakibe 6-0’lık seri veren Bursa temsilcisi 10-4 geriye düşerken bu seriye Austin Wiley’in basketi son verdi. Konuk takım J.J. O'Brien, Austin Wiley ve Cassius Winston’ın elinden bulduğu sayılarla 7. dakikada skoru 17-15 yapsa da ilk periyodu 23-17 geride kapattı.

İkinci periyoda Austin Wiley’in basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 11.30’da farkı 8 sayıya (28-20) çıkaran rakip takip sayılarına Özgür Cengiz, J.J. O’Brien, Ege Demir ve Cassius Winston ile karşılık vererek 16.40’ta skoru 34-30 yaptı. Çeyreğin son bölümünde de Caleb Homesley, Cassius Winston ve J.J. O’Brien ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 42-36 geride girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Austin Wiley, J.J. O’Brien ve Caleb Homesley ile sayılar bulan TOFAŞ, Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Austin Wiley’in serbest atış sayılarıyla 25. dakikada farkı 3’e indirdi: 50-47. Caleb Homesley, Austin Wiley ve Cassius Winston ile skor bulmaya devam eden konuk takım, skorda dengeyi sağladı ve son çeyreğe 58-58 eşitlikle girildi.

Dördüncü periyoda 5-0’la başlayan Manisa temsilcisi 63-58 üstünlüğü sağlarken, Caleb Homesley ve Cassius Winston’ın sayıları 32. dakikada skoru 65-63’e taşıdı. Özgür Cengiz’in basketi sonrası bitime 6.45 kala fark 7’ye (72-65) Coach Orhun Ene’nin molası gelirken, moladan Austin Wiley’in smaç basketiyle dönen TOFAŞ Basketbol Takımı, J.J. O’Brien’ın sayılarıyla bitime 4.15 kala durumu 77-72 yaparken; üst üste üçlükler bulan ev sahibi takım bitime 1.49 kala 13 sayılık fark yakaladı: 87-74. Ancak vazgeçmeyen Bursa temsilcisi, Özgür Cengiz ve Mustafa Kurtuldum’un sayılarıyla bitime 12 saniye kala farkı önce 3’e (87-84) ardından bitime 9 saniye kala Caleb Homesley’in üçlüğüyle 2’ye (89-87) indirdi. Son bölümde de geri dönüş için mücadelesini sürdüren TOFAŞ, bitime üç saniye kala Austin Wiley ile durumu 91-89 yapsa da maç bu skorla sonuçlandı.

Manisa deplasmanında TOFAŞ’ta Cassius Winston 22 sayı; Austin Wiley 19 sayı; J.J. O'Brien 14 sayı; Caleb Homesley ve Özgür Cengiz 11’er sayıyla oynarken; Omar Prewitt ve Zeljko Sakic yabancı kontenjanı nedeniyle karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşmanın ilk periyodunda bir sakatlık yaşayan Marcus Denmon ise kalan bölümde forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de sahasında Aliağa Petkimspor ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de ise Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turunda evinde Fransız temsilcisi Cholet Basket’i ağırlayacak.

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