Manisa Büyükşehir Belediyespor Hakan Demir'le anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımımız, tecrübeli başantrenör Hakan Demir ile sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda tecrübeli başantrenör Hakan Demir ile anlaştıklarını açıkaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir için "ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı renklerimiz altında uzun ve başarılı sezonlar diliyoruz" denildi.

HAKAN DEMİR KİMDİR?

24 Kasım 1968 doğumlu olan ve aynı zamanda spor hekimi olan başantrenörümüz Hakan Demir, 1998-1999 sezonunda NCAA’de Siena College’de yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra 1999-2005 yılları arasında altı sezon boyunca Anadolu Efes’te yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.

Başantrenörlük kariyerini 2005-2006 sezonunda Tekelspor ile sürdüren Demir, sırasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi, İsviçre’nin Sion Herens takımı, Beşiktaş Cola Turka, Pınar Karşıyaka, Erdemirspor, Aliağa Petkim Spor, Trabzonspor, Türk Telekom, BEST Balıkesir, Banvit, TOFAŞ ve Dinamo Bucuresti gibi ekiplerde başantrenörlük görevi yürüttü.

Hakan Demir, aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımızda yardımcı antrenörlük görevi üstlenmektedir.