Manisa Büyükşehir Basketbol Gençler Ligi'ne hazırlanıyor

2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra Basketbol Gençler Ligi’nde de mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi takımı için hazırlıklara başladı. MANİSA (İGFA) -Yeni sezon planlamaları kapsamında Basketbol Gençler Ligi takımı için somut adımlar atmaya başlayan Basketbol Şubemizde, Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk, Basketbol Süper Ligi’nde olduğu kadar Basketbol Gençler Ligi’nde de Manisa'yı gururlandıracak bir takım oluşturmak için temasların ve görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Öztürk, "Manisa’nın ve Manisa’nın gençlerinin merkezinde olduğu, altyapı vizyonumuzu geliştirecek ve şehrimizdeki basketbol coşkusunu arttıracak bir organizasyon oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Takımımızla alakalı gelişmelerden tüm Manisa halkını adım adım bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.