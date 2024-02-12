Manisa BŞB, Anadolu Efes karşısında

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, tarihinde ilk kez katılma başarısı gösterdiği Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçında 13 Şubat Salı günü saat 18.00’de Anadolu Efes ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar karşılaşmayı kazanması durumunda Konya’da düzenlenecek dörtlü finale katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonunda ilk kez Türkiye Kupasına katılma hakkı kazandı. Çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşen Tarzanlar, karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak İstanbul’a geçti. Karşılaşma 13 Şubat Salı günü saat 18.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

“HEDEFİMİZ, KONYA’DA DÜZENLENECEK OLAN DÖRTLÜ FİNALE KATILMAK” Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Birçok başarıyı ardı ardına yaşadığımız basketbol branşında tarihimizde bir ilke daha imza atarak Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandık. Anadolu Efes gibi kupayı defalarca kazanmış bir takıma karşı çeyrek finalde karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz, Konya’da düzenlenecek olan dörtlü finale katılmak. Bunu başaracak güce de sahibiz” dedi.