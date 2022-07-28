Manisa BBSK’nın potada 'yaz' kayıtları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün basketbol yaz okulu tüm coşkusu ve heyecanıyla genç bireylere spor sevgisi aşılamaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor. Basketbol branşında da 7-13 yaş grubundaki öğrencilerin eğitimleri devam ediyor.

Eğitimler Manisalılar tarafından yoğun ilgi görürken kayıtların yaz boyunca devam edeceği belirtildi. Spor okulları ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, Tarık Almış ile Tevfik Lav Tesislerindeki görevli personelden bilgi alınabileceğini belirtilirken vatandaşların 0 (236) 233 75 99 telefon numarasından da detaylı bilgiye ulaşabileceği de ifade edildi.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, basketbol yaz spor okuluna kayıtların yaz sezonu boyunca devam edeceğini belirterek, “Manisalı ailelerimizin şu ana kadar ki ilgisi gerçekten çok güzel. Deneyimli eğitmenlerimizle 7-13 yaş gruplarında çocuklarımıza basketbol öğretiyor, spor sevgisi aşılıyoruz. Yetenekli çocuklarımızı da rekabetçi altyapı takımlarımıza hazırlıyoruz. Biz, Manisa BBSK çatısı altında çocuklarımıza basketbolu daha doğrusu sporu sevdirmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.