Manisa BBSK’nın Genç Kızlar’ı 8’de 8 yaparak grubunun lideri oldu

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi B Grubunda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubunun son maçında Seramiksan’ı 3-2 mağlup etti. Ligi yenilgisiz 8’de 8 yaparak kapatan yeşil beyazlılar yarı finale yükseldi.MANİSA (İGA) - Genç Kızlar Voleybol Ligi B Grubunun 8.haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Seramiksan ile karşı karşıya geldi. Maça tempolu başlayan Manisa BBSK, 23-25, 25-20, 25-21,12-25, 10-15’lik set skorları ile müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Salihli Belediye SK, Turgutlu Belediye SK, Seramiksan ve 1922 Salihli SK takımlarının yer aldığı ligde grubunu namağlup 8’de 8 yaparak kapatan yeşil beyazlılar yarı finale yükseldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Metin Memiş, takımı başarılarından dolayı tebrik etti.

“GENÇ KIZLARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRDI”

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un spora verdiği desteklerin meyvesini topladıklarını belirten Manisa BBSK Yönetim Kurulu üyesi Metin Memiş, “Voleybol’da çok iyi gidiyoruz. Profesyonel takımımız, liginin grubunda lider ve play-off’lara katılmayı garantiledi. Genç Kızlarımız da ligindeki grubunda kayıp vermeden lider oldu ve yarı finallere kaldı. Bundan sonraki süreçte tek hedefimiz bu başarıları taçlandırmak olacaktır” dedi.