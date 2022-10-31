Manisa BBSK’lı Motorcular, Kepez’de Şampiyon Oldu
Türkiye Drag Şampiyonası’nın final yarışları 65 sporcunun katılımıyla Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli Türkiye şampiyonlukları elde ederken; Ufuk Işık Türkiye ikincisi oldu.MANİSA (İGFA) - 2022 Türkiye Drag Şampiyonası’nın final yarışları Kepez Drag Pisti’nde düzenlendi. Heyecanlı yarışlar sonunda 2022 yılının şampiyonları belli oldu.
Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Kamil Kırbaş, Pro Street kategorisinde şampiyon olurken; İbrahim Nişli Street 600 sınıfında şampiyon oldu. Street 2 kategorisinde yarışan Ufuk Işık da Türkiye ikincisi olmayı başardı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, motor sporcularının aldıkları başarılardan duydukları memnuniyeti belirtti. Yumrukaya, “Sporcularımız Kamil Kırbaş, İbrahim Nişli ve Ufuk Işık aldıkları başarılarla göğsümüzü kabarttı” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Adana Demirspor
|12
|23
|3. Beşiktaş
|12
|22
|4. Galatasaray
|11
|21
|5. Trabzonspor
|11
|21
|6. Başakşehir
|10
|20
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Ankaragücü
|11
|11
|14. Sivasspor
|11
|10
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Girona
|12
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|11
|4