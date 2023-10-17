Manisa BBSK’lı Judocular turnuvaya damga vurdu

Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Amatör Spor Haftası Ali Atmaca’yı Anma Judo Turnuvası’na”, Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı damga vurdu. Turnuvada, 9 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan yeşil beyazlılar, takım halinde de şampiyon oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Amatör Spor Haftası Ali Atmaca’yı Anma Judo Turnuvası” Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Turnuvada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor judo takımı sporcuları, bireysel ve takım halinde kazandıkları derecelerle göz doldurdu.

Takım halinde şampiyon olan yeşil-beyazlı judocular, bireysel olarak da 9 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.