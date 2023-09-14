Manisa BBSK’dan, Vali Ünlü’ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Valisi olarak atanan Enver Ünlü’ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Manisa Valisi olarak göreve başlayan Enver Ünlü’yü Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Ünlü’ye basketbol takımının yeni sezon forması hediye edildi. Kulüp Başkanı Çaylan, kendilerini makamında ağırlayan Vali Ünlü’ye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Çaylan, Vali Ünlü’yü, bu sezon Avrupa Kupası’nda da mücadele edecek olan basketbol takımı ile 2. Lig’de mücadele edecek olan kadın voleybol takımının maçlarına davet etti. Vali Ünlü de konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni sezonda başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetim kadrosunun ziyaret programında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü de vardı. Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kuruluyla birlikte yeni atanan Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı da ziyaret ederek, yeni sezon formasını hediye etti.