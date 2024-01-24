Manisa BBSK’dan Galatasaray’a transfer oldular

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Judo branşında adından söz ettirmeye ve uluslararası düzeyde sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, kulüp bünyesinde yetişen, sayısız başarıya imza atan Fidan Ögel, Zilan Ertem, Pınar Boğa ve Zübeyir Talha Polat yeşil-beyazlı takımdan Galatasaray’a transfer oldu.MANİSA (İGFA) - 15 branşta 5 binin üzerindeki sporcu ordusuyla Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, judo branşında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda bünyesinden yetiştirdiği Mert Şişmanlar ile uluslararası başarılara imza atan yeşil-beyazlı takım, judo branşında sporcu yetiştirmeyi sürdürüyor. Kulüp bünyesinde yetişen ve başarılarıyla adlarından söz ettiren Fidan Ögel, Zilan Ertem, Pınar Boğa ve Zübeyir Talha Polat yeşil-beyazlı takımdan Galatasaray’a transfer oldu. Sporcuların transferinin gerçekleştiği törende Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı ve sporcular yer aldı.

“JUDO ALANINDA GENÇ VE DİNAMİK SPORCULAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde amatör branşlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Judo alanında genç ve dinamik sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Sporcularımızın gösterdikleri gayret ve çabaların meyvelerini aldıklarını görüyoruz. Hem Manisa’mızın tanıtımına hem de ülkemizin temsili noktasında büyük çaba gösterdiklerine şahit olduk. 2024 Paris Olimpiyatları için kota kovalayan ve bu başarıya çok da yakın sporculara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Fidan Ögel kızımız da olimpiyat kotası olarak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına tüm sporcu kardeşlerimizi ve hocalarımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi.