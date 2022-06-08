Manisa BBSK’da yeni sezona ilk imzalar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nda Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile yeni sezon için sözleşme imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında yeni sezona yönelik imza töreni Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan’ın katıldığı törende Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer, Manisa Büyükşehir Belediye Spor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp'ten yapılan yazılı açıklamada, "Genel Menajerimiz Nihat Mala, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer ile 2022-2023 sezonu için yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor Genel Menajerimiz Nihat Mala’ya, Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak’a ve Yardımcı Antrenörümüz Göktuğ Dilbazer’e yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.