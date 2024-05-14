Manisa BBSK yüzücüleri yarı final yolcusu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Takımı, 10 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında yarıştı. Yeşil-Beyazlı 4 sporcu Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi müsabakaları Antalya’da düzenlendi. Düzenlenen müsabakalarda Manisa BBSK’lı 11 sporcu yer aldı. Yeşil-Beyazlı sporcular girdiği yarışmalar da 15 en iyi derece ile müsabakayı tamamladı. Manisa BBSK’lı Elif Kalınoğlu 3 bölgede birinci olurken, Kuzey Şenses, Sare Gürler, Çağatay Çelik katıldıkları yarışmada başaralı bir sonuç alan sporcular, Aralık ayında düzenlenecek olan Türkiye Grup Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.