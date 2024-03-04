Manisa BBSK yerini koruyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 21’inci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i 78-70’lik skorla mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 5’inci sıradaki yerini korudu. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, 2023-2024 sezonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) ikinci sezonunu geçiren yeşil-beyazlılar, Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka’nın ardından ligde 5’inci sırada bulunuyor. Son olarak ligin en iyi savunma takımlarından biri olan ve 7 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş Emlakjet’i 70 sayıda tutarak mağlup eden Tarzanlar, Mili maç arasının ardından lige iyi bir dönüş yaptı.

Çaylan, taraftara desteği için teşekkür etti

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Play-off hedefimiz doğrultusunda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardık. Öncelikle bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizde önemli bir galibiyet aldık ve 5’inci sıradaki yerimizi koruduk. Yeni haftada yine evimizde olacağız. Ege Derbisinde Aliağa Petkim’i 9 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da Manisa’da ağırlayacağız. Maç maç giderek hedefimize ulaşacağımıza eminim” dedi.