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Manisa BBSK'ya Ormanspor'dan transfer
SPOR 06.07.2022, 16:18
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde Mili Takımın formasını terleten ve geçen sezonu OGM Ormanspor’da tamamlayan Yiğit Baran Sarıkaya’yı kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında son olarak OGM Ormanspor forması giyen Yiğit Baran Sarıkaya’yı transfer etti.
1999 doğumlu olan, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebilen Yiğit Baran Sarıkaya, yeşil-beyazlı ekip ile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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