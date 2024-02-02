Manisa BBSK - Tofaş maçının geliri depremzedelere verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, tüm geliri Manisa’da yaşayan depremzedelere verilecek olan Tofaş maçının hazırlıklarına devam etti. Mücadele, 4 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak. Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Pazar günü taraftarlarımızı hem takımlarını desteklemeye hem de depremzede ailelerimize katkıda bulunmak için maçımıza davet ediyoruz” dedi. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 19’uncu hafta maçında Manisa’da Tofaş’ı ağırlayacak. Yeşil-beyazlı takım Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla 4 Şubat Pazar günü saat 13.00’te oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mücadelenin tüm geliri Manisa’da yaşayan depremzede ailelere verilecek.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da Tofaş karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çaylan, “Ligde 18’inci haftayı 5’inci sırada tamamladık. Bu hafta evimizde Tofaş’ı konuk edeceğiz. Ancak bu maçın ayrı bir önemi var. Asrın Felaketini yaşadığımız 6 Şubat tarihine denk gelen karşılaşmamızın tüm geliri Manisa’ya yerleşen depremzede ailelere ulaşacak. MCBÜ öğrencilerinin ortaya koyduğu Gönülden Potaya Projesi büyüyerek bu noktaya geldi. Pazar günü taraftarlarımızı hem takımlarını desteklemeye hem de depremzede ailelerimize katkıda bulunmak için maçımıza davet ediyoruz” dedi.